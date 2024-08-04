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Стало известно об ужасающих масштабах дезертирства в ВСУ

Deutsche Welle: каждый 14-й украинский военный самовольно оставил свою часть

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Andriy Andriyenko/AP

В этом году вопрос о дезертирстве среди военнослужащих украинской армии достиг тревожных масштабов. Согласно информации, опубликованной изданием Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов), каждый четырнадцатый солдат ВСУ самовольно покинул свою часть.

По данным издания, за первые шесть месяцев 2024 года силовики открыли почти 30 тысяч уголовных дел о бегстве военнослужащих: 18,6 тысячи по статье о самовольном оставлении воинской части и еще 11,2 тысячи по статье «Дезертирство».

Согласно статистике Офиса генерального прокурора Украины, данные цифры превышают аналогичные показатели за весь 2023 год – тогда начали 24,1 тысячи новых расследований. Отмечается, что в 2022 году подобных дел было лишь 9,4 тысячи.

Всего же, с начала 2022 года прокуратура насчитала около 63,2 тысячи таких уголовных производств. Если сравнить это число с объявленной президентом Зеленским численностью ВСУ в 880 тысяч человек, то можно сделать вывод, что с начала СВО из украинской армии каждый 14-й военнослужащий.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие начали массово пытаться сбежать за границу.

Ранее в Верховной раде предложили отменить наказание для дезертиров в случае их возвращения на службу.

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