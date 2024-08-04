Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чугуеве уничтожили склад на аэродроме

РИА Новости: в Чугуеве на Украине уничтожен склад с техникой ВСУ

close
100%
Телеграм-канал «SHOT»

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Чугуеве Харьковской области четырьмя ударами был уничтожен склад с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и большая группа украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, приблизительно в 23:00 мск 3 августа в городе было четыре прилета. По данным сопротивления, на городском аэродроме был уничтожен склад с техникой.

Как отметил Лебедев, прилеты по Чугуеву были слышны и в Харькове.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что подразделения российской группировки войск «Запад» уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинская сторона потеряла до 470 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину «Козак» и 10 автомобилей.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские войска нанесли удары по пункту расположения ВСУ и артиллерийской системе в Покрове Днепропетровской области.

Ранее российские военные взяли опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами