Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Чугуеве Харьковской области четырьмя ударами был уничтожен склад с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и большая группа украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, приблизительно в 23:00 мск 3 августа в городе было четыре прилета. По данным сопротивления, на городском аэродроме был уничтожен склад с техникой.

Как отметил Лебедев, прилеты по Чугуеву были слышны и в Харькове.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что подразделения российской группировки войск «Запад» уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинская сторона потеряла до 470 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину «Козак» и 10 автомобилей.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские войска нанесли удары по пункту расположения ВСУ и артиллерийской системе в Покрове Днепропетровской области.

Ранее российские военные взяли опорные пункты ВСУ в Запорожской области.