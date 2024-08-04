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Мобилизованным ВСУ напечатали присягу с ошибками

Подпольщик Лебедев: ВСУ напечатали для мобилизованных присягу с ошибками

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Alina Smutko/Reuters

Новобранцам одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) напечатали присягу с ошибками. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на сообщение мобилизованного из Харькова.

Харьковчанин, которого 25 июля поймали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) по дороге в магазин, анонимно написал подпольщику о том, что происходит с мужчинами призывного возраста после попадания в ТЦК.

«Присяга три дня спустя (после насильственной доставки в ТЦК. — «Газета.Ru»). Присяга «українському народові» и «територіальної цілісності» (украинскому народу и территориальной целостности. — «Газета.Ru») — с опечатками», — заявил житель Харькова.

По его словам, во время присяги трое мобилизованных отпросились из строя, поскольку им было больно стоять. Их выпустили. Один новобранец упал в обморок в строю. После этого его унесли, сообщил харьковчанин.

В конце июля ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на Украине началось формирование организованного сопротивления против действий сотрудников ТЦК на фоне продолжения мобилизации в стране.

Ранее Зеленский оценил ход мобилизации на Украине.

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