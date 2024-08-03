ПВО сбила несколько украинских дронов в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Громкие звуки, которые слышали жители города Белгорода и Белгородского района до ракетной опасности, связаны со сбитием нашей системой ПВО нескольких беспилотников над Белгородским районом», — написал Гладков.

Он добавил, что последний громкий звук связан с работой российской авиации.

До этого Минобороны сообщило, что российские средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в офисе Зеленского пообещали «мощные удары» по России.