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В Мьянме повстанцы совершили теракт с помощью дронов

Повстанцы совершили теракт на севере Мьянмы при помощи беспилотников

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Повстанческая группировка с помощью беспилотников совершила теракт на севере Республики Союз Мьянма, в результате был захвачен в заложники персонал госпиталя. Об этом сообщает государственный телеканал MRTV.

«Военный контрольно-пропускной пункт в городе Лашио подвергся атаке светошумовыми ракетами повстанческой террористической группы MNDAA», — сообщили журналисты, уточнив, что атаку провели при помощи беспилотников и тяжелого вооружения.

Телеканал добавил, что под атаку попал военный госпиталь, также теракт был совершен в городе Лашио.

В 2021 году с новой силой возобновился вооруженный конфликт между центральным правительством Мьянмы и рядом вооруженных формирований национальных меньшинств. Совет национальной обороны и безопасности Мьянмы 31 июля продлил на полгода объявленный в 2021 году режим чрезвычайного положения.

В июле консульский департамент МИД России сообщил, что Мьянма (Бирма) предоставляет безвизовый въезд на 30 дней для российских граждан до 30 июля следующего года.

Ранее в Мьянме попросили российские авиакомпании запустить прямые рейсы между странами.

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