Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал РИА Новости, что силы РФ продвигаются в районе высотных домов в Волчанске в Харьковской области, заняв уже практически половину.

«Большая часть центра, которая непосредственно застроена высотными изданиями, она находилась под противником, на данный момент примерно половина этого участка уже находится под контролем бойцов министерства обороны Российской Федерации», — сказал он.

Алаудинов добавил, что на этом участке также находится спецназ «Ахмат».

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины уже на протяжении двух месяцев предпринимают безуспешные попытки контратаки под Волчанском. По его словам, сейчас российские военнослужащие «предпринимают более активные действия» на участке.

Ранее Алаудинов извинился за чеченца, заехавшего на пляж в Мариуполе на машине.