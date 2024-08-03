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Группировка «Север» ликвидировала 200 военных ВСУ

Минобороны РФ: группировка «Север» ликвидировала 200 украинских военных

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Станислав Красильников/РИА Новости

В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины потеряли за сутки до 200 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки «Север».

В министерстве пояснили, что в Харьковской области подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии. Кроме этого, были отражены три контратаки подразделений 92-й украинской десантно-штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты.

«Потери противника составили до 200 военнослужащих», — сообщили в военном ведомстве.

Также были уничтожены четыре пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две американские 155-мм гаубицы М777, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD».

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона поразила пусковые установки сил противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Ранее российские военные взяли под контроль опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

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