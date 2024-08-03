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КСИР Ирана рассказал, чем был убит лидер ХАМАС

КСИР Ирана: Хания был убит выстрелом снаряда с боеголовкой массой около 7 кг

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Mohammed Salem/Reuters

Глава политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг израильской армии. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, передает РИА Новости.

Иранские вооруженные силы обвинили США в поддержке убийства Хании и пообещали отомстить за него в соответствующее время и в соответствующем месте.

Исмаил Хания погиб 31 июля в результате удара по его тегеранской резиденции, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. Группировка возложила ответственность за его убийство на Израиль, который это отрицает.

3 августа газета Washington Post писала, что официальные лица США в частном порядке признают, что Израиль стоит за ликвидацией главы политбюро ХАМАС. По информации газеты, Вашингтон не был проинформирован об операции заранее и не играл в ней никакой роли.

Ранее Иран объявил о «дне расплаты» для Израиля.

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