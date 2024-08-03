Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение ВСУ в ДНР

Подразделения группировки российских войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение военнослужащим и технике двух бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Водяное и Сторожевое Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, украинские войска на этом направлении потеряли до 115 военнослужащих, а также танк, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 британского производства , 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Также Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск «Запад» уничтожили два склада боеприпасов.

Всего с начала российской специальной военной операции ВСУ потеряли 632 самолета, 278 вертолетов, 28 979 беспилотников, 561 зенитный ракетный комплекс, 16 752 танка и другой техники.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.