Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение ВСУ в ДНР

МО РФ: ВСУ потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки «Восток»

close
100%
Andriy Andriyenko/AP

Подразделения группировки российских войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение военнослужащим и технике двух бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Водяное и Сторожевое Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, украинские войска на этом направлении потеряли до 115 военнослужащих, а также танк, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 британского производства , 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Также Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск «Запад» уничтожили два склада боеприпасов.

Всего с начала российской специальной военной операции ВСУ потеряли 632 самолета, 278 вертолетов, 28 979 беспилотников, 561 зенитный ракетный комплекс, 16 752 танка и другой техники.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами