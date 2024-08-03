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Российские военные уничтожили два склада ВСУ

МО РФ: российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Запад» уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции, а также поразили формирования 14-й, 67-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Купянска и Петропавловки Харьковской области, Макеевки Луганской народной республики и Торского Донецкой народной республики. Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Украинская сторона потеряла до 470 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину «Козак» и 10 автомобилей.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские войска нанесли удары по пункту расположения ВСУ и артиллерийской системе в Покрове Днепропетровской области.

Минобороны России также сообщало, что российские штурмовики Су-25 ударили по опорному пункту украинских подразделений в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Ранее российские военные взяли опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

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