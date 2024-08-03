Беспилотник ВСУ атаковал Сватово в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали гражданский микроавтобус на выезде из Сватова на северо-западе Луганской народной республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале.

Отмечается, что в машине находились два мирных жителя, они не пострадали, так как успели покинуть микроавтобус до того, как он загорелся.

Минобороны РФ сообщало, что системы противовоздушной обороны в ночь на 3 августа перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.