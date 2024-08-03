В Иране пообещали жестко отомстить Израилю после атаки на лидера ХАМАС

Неназванный иранский дипломат в разговоре с газетой The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что попытки различных государств остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию «были и будут бесплодными».

Источник заявил, что Израиль перешел «все красные линии», и пообещал быстрый и жесткий ответ со стороны Ирана. В статье написали, что Тегеран и «Хезболла» считают, что ответ на последние израильские удары «должен быть сильнее, чем обстрел в апреле».

Арабские чиновники добавили газете, что уже передали предупреждение Тегерану от имени Тель-Авива и Вашингтона о том, что Израиль готов начать войну, если ливанское движение «Хезболла» и Иран ответят слишком агрессивно. В свою очередь иранские чиновники заявили, что осознают риск эскалации, но власти находятся под внутренним давлением сторонников жесткой линии, которые требуют реакции.

До этого американская газета The New York Times заявила, что США готовятся к потенциальным ударам по своим силам на Ближнем Востоке на фоне усиления напряженности в регионе после расправы над главой политбюро ХАМАС Исмаилой Ханией в Тегеране.

Ранее Иран объявил о «дне расплаты» для Израиля.