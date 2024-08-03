Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране пообещали жестко отомстить Израилю после атаки на лидера ХАМАС

WSJ: иранский дипломат пообещал жесткий удар по Израилю

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Неназванный иранский дипломат в разговоре с газетой The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что попытки различных государств остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию «были и будут бесплодными».

Источник заявил, что Израиль перешел «все красные линии», и пообещал быстрый и жесткий ответ со стороны Ирана. В статье написали, что Тегеран и «Хезболла» считают, что ответ на последние израильские удары «должен быть сильнее, чем обстрел в апреле».

Арабские чиновники добавили газете, что уже передали предупреждение Тегерану от имени Тель-Авива и Вашингтона о том, что Израиль готов начать войну, если ливанское движение «Хезболла» и Иран ответят слишком агрессивно. В свою очередь иранские чиновники заявили, что осознают риск эскалации, но власти находятся под внутренним давлением сторонников жесткой линии, которые требуют реакции.

До этого американская газета The New York Times заявила, что США готовятся к потенциальным ударам по своим силам на Ближнем Востоке на фоне усиления напряженности в регионе после расправы над главой политбюро ХАМАС Исмаилой Ханией в Тегеране.

Ранее Иран объявил о «дне расплаты» для Израиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами