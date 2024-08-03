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За ночь над Ростовской областью сбили 36 дронов ВСУ

В МО заявили об уничтожении за ночь 36 беспилотников ВСУ над Ростовской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над Ростовской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Несколькими часами ранее губернатор региона Василий Голубев написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали 55 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для совершения ночной атаки по Ростовской области.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, службы экстренного реагирования ликвидируют последствия в местах падения беспилотников.

До этого глава Ростовской области рассказал о повреждении складских объектов в Каменском и Морозовском районах.

26 июля в селе Несветай, расположенном в Мясниковском районе Ростовской области, упали обломки сбитого беспилотника ВСУ. По словам главы региона, из-за этого два частных домовладения получили повреждения.

Более того, в населенном пункте произошло возгорание сухой травы. Но сотрудникам экстренных служб удалось оперативно ликвидировать огонь, уточнил губернатор.

Ранее назвали последствия атаки 47 беспилотников по Ростовской области.

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