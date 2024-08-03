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Войска РФ успешно отбили несколько украинских штурмов под Константиновкой

Группировка «Юг» отразила наступление украинской 5-й штурмовой бригады

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Станислав Красильников/РИА Новости

Группировка «Юг» Вооруженных сил России отразила наступление украинской 5-й штурмовой бригады, которая понесла тяжелые потери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьева.

«Подразделения группировки войск «Юг» успешно отразили контратаку 5-й штурмовой бригады ВСУ. В результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах Переездного, Верхнекаменского и Константиновки», — заявил Астафьев.

Пресс-офицер группировки добавил, что потери противника составили до 420 военнослужащих.

До этого Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли на всех направлениях в зоне спецоперации до 13 570 военных.

В этот же день российских силовых структурах заявили, что группировка Вооруженных сил Украины в Угледаре может оказаться в котле.

Ранее украинские войска стали использовать новую версию «Бабы-Яги».

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