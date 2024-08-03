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Украинские беспилотники атаковали город в Ростовской оласти

Mash: дроны-камикадзе ВСУ атаковали Морозовск Ростовской области

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Shutterstock

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Морозовск в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что по предварительной информации, целью атаки стал аэродром. Очевидцы произошедшего также рассказали, что видели несколько взрывов в Миллерово.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских дрона в небе над регионом, при этом два беспилотника попали в жилой дом.

По его словам, после атаки возник пожар, который уже удалось локализовать. Пострадавших в результате инцидента нет.

В ночь на 3 августа Telegram-каналы сообщили об атаке на многоэтажное здание в Орловской области. На опубликованных видео запечатлено, как дрон врезается в верхние этажи жилого дома, после чего следует сильный взрыв. По данным SHOT, взрыва было два: первый в 01:05, а второй через несколько минут после приезда пожарных.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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