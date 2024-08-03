В США сообщили, что новый удар Ирана может застать Израиль врасплох

Новая атака Ирана на Израиль может оказаться мощнее, чем в апреле, и застать еврейское государство врасплох, потому что исламская республика хранит «гневное молчание». Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в апреле Иран использовал для удара по Израилю более 300 беспилотников и ракет. При этом он заранее уведомил дипломатов о готовящейся атаке, позаботившись о том, чтобы США и Израиль подготовились. В итоге израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство дронов и снарядов. Однако теперь Израиль и его союзники не знают о планах Ирана по поводу второй атаки.

На этот раз американские и арабские дипломаты, которые пытаются предотвратить обострение ситуации на Ближнем Востоке, столкнулись с «гневным молчанием Ирана и «Хезболлы», отмечается в статье.

По словам неназванного представителя Белого дома, США пока не видят признаков того, что Иран уже решил, каким будет его ответ на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Хании не стало ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В Тегеране он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран объявил о «дне расплаты» для Израиля.