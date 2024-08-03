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В Липецке объявили угрозу атаки БПЛА

МЧС: в Липецке объявлена угроза атаки БПЛА

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Inna Varenytsia/REUTERS

ГУ МЧС по Липецкой области сообщило в своем Telegram-канале об угрозе атаки БПЛА в Липецкой области.

«Объявлен желтый уровень воздушной опасности по Липецкой области», — говорится в сообщении.

Кроме того, объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА для Липецка.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена угроза атаки беспилотников.

Он призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Также 2 августа ракетная угроза объявлялась в Курской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к ним.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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