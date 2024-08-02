Российские войска нанесли удары по украинскому аэродрому

Два удара нанесено по аэродрому в городе Сумы, где обучались пилоты FPV-дронов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, в результате удара было ранено много военнослужащих Украины.

До этого Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю российские военные уничтожили три пусковые установки и радиолокационную станцию (РЛС) американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

1 августа мощный взрыв прогремел в пригороде Николаева, удар был нанесен по аэродрому.

31 июля российские войска нанесли несколько мощных ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным в Миргороде Полтавской области.

Ранее в Минобороны назвали число украинских воздушных целей, сбитых за неделю.