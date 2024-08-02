Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска нанесли удары по украинскому аэродрому

ВС РФ нанесли два удара по аэродрому в Сумах, где обучались пилоты FPV-дронов

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Два удара нанесено по аэродрому в городе Сумы, где обучались пилоты FPV-дронов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, в результате удара было ранено много военнослужащих Украины.

До этого Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю российские военные уничтожили три пусковые установки и радиолокационную станцию (РЛС) американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

1 августа мощный взрыв прогремел в пригороде Николаева, удар был нанесен по аэродрому.

31 июля российские войска нанесли несколько мощных ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным в Миргороде Полтавской области.

Ранее в Минобороны назвали число украинских воздушных целей, сбитых за неделю.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами