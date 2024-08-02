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Десантников поздравили с Днем ВДВ открыткой с украинцем и вертолетом США

В Белгородской области десантников поздравили открыткой с украинским военным

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Владимир Николаев/РИА Новости

Глава Ракитянского района Белгородской области Анатолий Климов поздравил военных с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ) открыткой с украинцем и вертолетом армии Соединенных Штатов. Об этом сообщает «Подъем».

На фото, которое опубликовал Климов, был изображен мужчина в военной форме и берете с украинским трезубцем, а также американский военный вертолет Apache и флаг российских десантников.

Как утверждает Климов, ошибся не он, а его «девочки-помощницы». «Честно, и отругать бы надо, но понимаю, девчонки, откуда они знают», — сказал он.

До этого член экспертного клуба «Дигория», председатель отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» района Отрадное, депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное Алексей Шильников назвал ВДВ элитой Вооруженных сил России.

Напомним, ежегодно в России 2 августа отмечается День ВДВ.

Ранее врач в День ВДВ предупредила об опасности купания в фонтанах.

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