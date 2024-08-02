В Израиле чиновникам выдали средства связи на случай ответной атаки Ирана

Министры израильского правительства и некоторые высокопоставленные чиновники получили спутниковые телефоны на случай полномасштабной атаки со стороны Ирана. Об этом сообщил портал Ynet.

Данная мера предназначена для продолжения стабильной работы государственных структур в ситуациях, когда может произойти значительное отключение электроэнергии и сбои в обычной мобильной связи в результате удара со стороны Тегерана.

Как сообщает портал, на днях состоялось заседание представителей нескольких израильских министерств, целью которого стала оценка степени готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. В ходе обсуждения было выдано предписание предпринять максимальные усилия для обеспечения стабильной работы телефонной и радиосвязи. Участники подчеркнули необходимость готовности к самым неблагоприятным сценариям, несмотря на отсутствие подтверждений со стороны разведки, при этом было отмечено, что важно избегать паники.

До этого стало известно, что США готовы помочь Израилю в случае ответной атаки со стороны Ирана и его союзников на фоне устранения главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее в Иране заявили, что Израиль пересек красную черту и ответит за это.