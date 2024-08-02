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Молдавия проведет многонациональные военные учения

Минобороны Молдавии объявило о многонациональных военных учениях

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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавские, румынские и американские военные проведут совместные учения Scutul de foc — 2024 («Огненный щит» — 2024) на полигонах Молдавии. Об этом сообщило Минобороны республики в Telegram-канале.

«Учения <...> направлены на развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости участвующего личного состава», — говорится в сообщении.

В молдавском оборонном ведомстве добавили, что в учениях будут задействованы военно-технические подразделения и артиллерийские системы Национальной армии. Учения будут проходить в соответствии с планом подготовки национальной армии на текущий год и продлятся в период с 5 по 23 августа.

В свою очередь Вооруженные силы России отработали снаряжение ракет специальными учебными боеприпасами во время третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. Мероприятие проводил личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов.

Ранее стало известно, почему ЕС «положил глаз» на Молдавию.

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