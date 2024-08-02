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В США назвали главную угрозу для F-16 на Украине

BI: российские ЗРК С-400 представляют главную угрозу переданным на Украину F-16

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Czarek Sokolowski/AP

Российские системы ПВО С-400 представляют главную угрозу самолетам F-16 на Украине. Об этом сообщает американское издание Business Insider.

«Главная для них угроза – это дальнобойные ракеты класса «земля-воздух» С-400», – говорится в материале.

Там отмечают, что помимо ракет, запускаемых комплексами С-400, опасность для переданных Украине истребителей представляют российские самолеты, которые находятся над территорией РФ и запускают ракеты класса «воздух-воздух» с большой дальностью в украинское воздушное пространство.

Как подчеркнули авторы статьи, новым истребителям ВСУ придется летать на очень низких высотах, чтобы скрыться от российских радаров радаров.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины получили первые шесть истребителей F-16 от Нидерландов.

Позже The Daily Telegraph написала, что ВСУ уже задействовали истребители F-16 как средство противовоздушной обороны.

Ранее на Западе рассказали, что случится с F-16 на Украине.

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