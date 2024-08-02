«Нужно заслужить»: на СВО призвали отправлять только лучших бойцов

Отправление на службу в зону проведения военной спецоперации не должно расцениваться как наказание для россиян. Это почетное и щедро вознаграждаемое дело, право на которое еще нужно заслужить, заявил в беседе с 360.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

«Я считаю, что у нас это не наказание. Это право нужно заслужить, чтобы туда пойти, там лучшие воюют», — убежден специалист.

Он также напомнил об увеличении вознаграждения военным за участие в СВО – решением главы государства единовременная выплата для них повышена до 400 тыс. рублей. В том числе в связи с этим кандидатов на отправление в зону СВО должно быть немало, заключил Дандыкин.

Песков ранее рассказал о контактах Путина с военными в зоне СВО.