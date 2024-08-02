Истребитель Су-34 разбомбил склад боеприпасов бригады морпехов ВСУ

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбомбил склад боеприпасов 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео удара опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Известно, что склад находился в районе Очакова Николаевской области. Его обнаружила воздушная разведка. Удар по ангару был нанесен полным комплектом ФАБ-250, после чего украинские войска лишились возможности наносить удары по гражданским объектам Крыма.

Также, по версии Telegram-канала, данная бригада до этого действовала в Крынках, но под давлением ВС РФ «убыла на доукомплектование» в постоянный пункт дислокации.

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