Россиянина приговорили к шести годам за уклонение от службы

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил военного Михаила Мальцева к шести годам лишения свободы за временное самовольное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Как следует из карточки дела, 24 апреля текущего года военнослужащий решил отдохнуть и не вернулся в воинскую часть, к которой был прикомандирован.

Выяснилось, что мужчина решил уехать домой к своей семье. Затем 30 апреля военный добровольно вернулся в часть.

Отмечается, что Мальцев уже был ранее судим за похожее правонарушение, которое было связанно с уклонением от прохождения военной службы.

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