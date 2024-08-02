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Россиянина приговорили к шести годам за уклонение от службы

В Новосибирске военного осудили на шесть лет за временное уклонение от службы

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил военного Михаила Мальцева к шести годам лишения свободы за временное самовольное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Как следует из карточки дела, 24 апреля текущего года военнослужащий решил отдохнуть и не вернулся в воинскую часть, к которой был прикомандирован.

Выяснилось, что мужчина решил уехать домой к своей семье. Затем 30 апреля военный добровольно вернулся в часть.

Отмечается, что Мальцев уже был ранее судим за похожее правонарушение, которое было связанно с уклонением от прохождения военной службы.

До этого в Ширинском районе Хакасии 23-летнего местного жителя оштрафовали за неявку в военкомат после получения нескольких повесток. Молодой человек признал свою вину. Однако выплачивать штраф в размере 120 тысяч рублей согласился лишь после профилактической беседы.

Ранее на Урале женщина поседела после вызова мужа в военкомат.

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