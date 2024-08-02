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Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Врио губернатора Курской области Смирнов заявил об опасности атаки беспилотников

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Global Look Press

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Он призвал жителей к бдительности. Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки, добавил чиновник.

Часом ранее Смирнов сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность. Он подчеркнул, что местным жителям, которые находятся дома, следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что над Курской областью была сбита управляемая ракета «Нептун-МД».

1 августа в Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО за прошедшие сутки сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 61 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские военные отразили массированную атаку на Севастополь.

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