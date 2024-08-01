Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США помогут Израилю в отражении ответной атаки Ирана

Axios: США помогут Израилю отразить ответную атаку Ирана и его союзников

close
100%
AP

США готовятся помочь Израилю в отражении ожидаемой ответной атаки со стороны Ирана и его союзников на фоне ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и одного из руководителей движения «Хезболла» Фуада Шукра. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников портала, в США ожидают, что атака будет похожа на ту, что последовала после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске в апреле 2024 года, но может и превзойти ее по масштабам.

Отмечается, что США ждут, что у Тегерана и его союзников уйдет пара дней на организацию удара. Один из чиновников отметил, что Вашингтон в ходе подготовки задействует свои силы в Красном море, на востоке Средиземного моря, а также в Персидском заливе.

1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с просьбой не отвечать на ликвидацию главы политбюро ХАМАС. Уточняется, что передать сообщение в Иран согласился премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трех его сыновей не стало при ударе Израиля по сектору Газа.

Ранее в Иране заявили, что Израиль пересек красную черту и ответит за это.

Все новости на тему:
Гибель лидера ХАМАС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами