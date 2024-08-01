США помогут Израилю в отражении ответной атаки Ирана

США готовятся помочь Израилю в отражении ожидаемой ответной атаки со стороны Ирана и его союзников на фоне ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и одного из руководителей движения «Хезболла» Фуада Шукра. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников портала, в США ожидают, что атака будет похожа на ту, что последовала после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске в апреле 2024 года, но может и превзойти ее по масштабам.

Отмечается, что США ждут, что у Тегерана и его союзников уйдет пара дней на организацию удара. Один из чиновников отметил, что Вашингтон в ходе подготовки задействует свои силы в Красном море, на востоке Средиземного моря, а также в Персидском заливе.

1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с просьбой не отвечать на ликвидацию главы политбюро ХАМАС. Уточняется, что передать сообщение в Иран согласился премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трех его сыновей не стало при ударе Израиля по сектору Газа.

Ранее в Иране заявили, что Израиль пересек красную черту и ответит за это.