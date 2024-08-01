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Эксперт назвал срок первого применения F-16 Украиной

Военный эксперт Глазунов: Украина может применить первые F-16 через месяц

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Czarek Sokolowski/AP

Украина может применить первые самолеты F-16 на поле боя через месяц после получения. Об этом заявил военный эксперт Олег Глазунов, пишет «Лента.ру».

На подготовку к использованию истребителей уйдет определенное время, поэтому ожидать применения F-16 в первые же дни не стоит.

«Вначале нужно будет разобраться с документацией. Я не уверен, что она на русском или украинском языке. Затем нужно провести тренировочные полеты», — заявил он.

31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина уже получила от НАТО первую партию F-16. Но, как рассказали журналисты, пока речь идет о «небольшом» количестве истребителей.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные истребители F-16 не станут «панацеей» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не позволят им повлиять на динамику событий на фронте.

Ранее в США объяснили, почему Украина не получит нужное ей количество F-16.

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