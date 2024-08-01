Главком ВСУ рассказал, где идут самые ожесточенные бои

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале назвал ситуацию на северском направлении в Донбассе сложной из-за интенсивности боев.

В публикации он сообщил, что в течение трех суток находился на восточном фронте, в бригадах, которые держат оборону в харьковском и торецком направлениях.

«Сложная ситуация на Северском направлении. Враг активно применяет артиллерию, проводит штурмы, но успеха не имеет», — написал он.

Речь идет об участке фронта к северо-востоку от городов Соледар и Артемовск в ДНР.

Также Сырский сообщил, что ожесточенные бои ведутся на купянском направлении в районе, Песчаного, Стельмаховки, Макеевки.

До этого сообщалось, что российские военные продвинулись на Покровском направлении на территории Донецкой народной республики (ДНР). Также стало известно, что российская армия заняла участок южнее Ивано-Дарьевки и Спорного на северском направлении.

Ранее на Украине заявили о потере ВСУ всего командования рот под селом Прогресс в ДНР.