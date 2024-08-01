США направили военные корабли на Ближний Восток

Соединенные Штаты направили на Ближний Восток 12 боевых кораблей с десантной группой из четырех тысяч моряков и морских пехотинцев. Об этом пишет газета пишет The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона.

«В число кораблей вошли авианосец USS Theodore Roosevelt и сопровождающие его военные корабли, а также десантная группа Wasp Amphibious Ready Group из трех кораблей», — сообщил источник.

Отмечается, что корабли отправились в Персидский залив и Средиземное море на фоне израильских ударов по Бейруту и Тегерану.

Собеседник издания отметил, что Пентагон не стал объявлять о дополнительном развертывании вооруженных сил в регионе из-за роста напряженности в регионе.

До этого издание Financial Times писало, что дипломаты высокого ранга из Евросоюза и Соединенных Штатов провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы избежать полномасштабной войны в регионе.

Ранее посол РФ в Израиле назвал ситуацию на Ближнем Востоке крайне опасной.