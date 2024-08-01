В Николаевской области нанесли удар по группе украинских военных

Прилет зафиксировали по месту проживания «большой группы» украинских солдат в Николаевской области. Об этом рассказал координатор местного подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он отметил, что атака произошла около 00:00 (совпадает с мск). Целью стал объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке городского типа Новый Буг.

По словам источника агентства, сразу после взрыва к месту происшествия направились машины скорой помощи.

«К медикам домой заезжали военные и СБУ (Служба безопасности Украины — «Газета.Ru»), увозили их с собой. На 4:00 (совпадает с мск — «Газета.Ru») завалы еще не разобраны», — сказал Лебедев.

Он добавил, что в результате прилета ранения получили более 20 украинских бойцов.

Как сказал координатор подполья, ночью на территории Николаевской области произошел еще один взрыв. Его звуки раздались в районе города Снигиревка.

Утром 31 июля Лебедев сообщил, что российские солдаты нанесли удар по месту скопления живой силы ВСУ в Харьковской области. Атаке подверглись члены украинского подразделения «Кракен», среди которых были и иностранные наемники.

Ранее в подполье заявили о мощных ударах по военным объектам в Полтавской области.