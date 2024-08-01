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Стало известно о планах Зеленского мобилизовать мужчин старше 60 лет

Медведчук: у Зеленского есть планы по мобилизации мужчин старше 60 лет

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РИА Новости

У Владимира Зеленского есть планы по мобилизации мужчин старше 60 лет. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, слова которого передает ТАСС.

«От него можно ожидать не только снижение порога призывников до 18 лет, но и призыв женщин и мужчин старше 60 лет. Именно этот вопрос сегодня находится на стадии решения», — сказал Медведчук.

31 июля бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что у Киева остался мобилизационный резерв, однако его качество остается низким.

9 мая мобилизацию и военное положение на Украине в очередной раз продлили на три месяца — до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине сотрудник ТЦК вымогал взятку за отсрочку от мобилизации.

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