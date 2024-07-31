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Стало известно о сбитом ВСУ российском вертолете в ДНР

Военкор Рожин: ВСУ с помощью дрона сбили российский вертолет Ми-8 под Донецком

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Евгений Биятов/РИА Новости

В районе Донецка украинские военные сбили российский военно-транспортный вертолет Ми-8. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Борис Рожин.

«Противник сбил вертолет Ми-8», — написал Рожин.

По его словам, ВСУ использовали для удара беспилотник. Военкор добавил, что в результате инцидента есть раненые.

Telegram-канал Fighterbomber подтвердил, что Вооруженные силы РФ потеряли вертолет.

«Про Ми-8 все так, к сожалению», — отмечается в публикации.

По данным Telegram-канала «Воевода вещает», украинские военные «подловили» Ми-8 во время взлета.

Минобороны РФ пока не комментировало инцидент.

Ми-8 — советский вертолет, разработанный в начале 1960-х годов. Является самым массовым вертолетом в истории авиации.

До этого Минобороны РФ сообщало, что экипажи вертолетов Ми-28НМ нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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