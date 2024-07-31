ФСБ ликвидировали ячейку террористов в Пермской крае

Сотрудники ФСБ задержали нескольких террористов-исламистов в Прикамье. Об этом сообщает портал »59.Ru» со ссылкой на Центральный окружной военный суд.

«Центральный военный суд приговорил двух участников международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* к 14 и 12 годам лишения свободы. Они размещали в Интернете призывы к оправданию терроризма и переводили деньги террористам», — сообщает издание.

Уточняется, что первые четыре года террористы проведут в тюрьме, а остаток своих сроков будут сидеть в колонии строгого режима — также на них наложено ограничение: в течение трех лет после завершения срока им нельзя будет вести социальные сети.

До этого в дагестанском Каспийске задержали готовивших нападения местных жителей.

По данным ЦСН ФСБ, задержанные являются приверженцами запрещенной в России международной террористической организации.

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