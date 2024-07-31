В МО РФ рассказали, сколько атак ВСУ российские военные отразили за сутки

Подразделения Центральной группировки войск РФ отразили три контратаки ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате боев украинская армия понесла потери в живой силе и технике.

«ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 152-мм гаубицу «Мста-Б», пять 122-мм гаубиц Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм пушку «Рапира», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

До этого в Кремле прокомментировали заявления Киева о готовности к переговорам с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал схоластикой заявления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о готовности Киева к мирным переговорам с Москвой.

По словам представителя Кремля, российская сторона слышала заявления Киева на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае она не получала.

30 июля советник офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Киев готов к мирным переговорам с Москвой на условиях международного права.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.