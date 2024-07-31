Боец «Азова» умер в ростовском СИЗО

Один из 22 подсудимых по делу об участии в украинском батальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Александр Ищенко скончался в Ростове-на-Дону. Об этом в ходе заседания в Южном окружном военном суде рассказал его адвокат, слова которого передает ТАСС.

Умерший подсудимый не был доставлен 31 июля из СИЗО на судебное заседание. Юрист попросил суд истребовать справку о его смерти.

«Суд удовлетворил ходатайство истребовать справку о смерти Ищенко», — сказал судья.

23 июля в Ростове Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины Ивану Черненко за участие в военизированном объединении «Азов». Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы.

15 июля в Telegram-каналах батальона «Азов» и пресс-службы Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилась видеозапись, на которой запечатлен расстрел российского бойца одним из членов упомянутого формирования.

На кадрах видно, как представитель ВСУ идет по блиндажу, в который были закинуты несколько гранат. В какой-то момент мужчина замечает солдата Вооруженных сил РФ, последний выглядит растерянным и не пытается оказывать сопротивление. Более того, он приподнимает руки, будто собирается сдаться в плен. Но член «Азова» решает не ждать и несколько раз стреляет в военного.

Ранее жителя ЛНР задержали за финансирование «Азова».