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В США пообещали защитить Израиль после ликвидации главы политбюро ХАМАС

Шеф Пентагона Остин: США помогут защитить Израиль в случае нападения на него

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Violeta Santos Moura/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США защитят Израиль в случае нападения. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Остин подчеркнул, что Вашингтон работает над снижением напряженности после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

«Мы по-прежнему обеспокоены возможностью перерастания этого в полномасштабную драку», — поделился глава Пентагона.

Он уточнил, что не считает эскалацию конфликта невозможной.

До этого министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху заявил, что ликвидация главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является «правильным способом очистить мир».

7 октября 2023 года ситуация на Ближнем Востоке обострилась. Тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

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