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Герой России Нимченко усомнился в эффективности поставок F-16 на Украину

Герой России Нимченко: F-16 не помогут Украине изменить ситуацию на поле боя

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Поставки западных истребителей F-16 на Украину не помогут ей кардинально изменить ситуацию на поле боя, заявил Герой России и кандидат в сенаторы от Республики Крым Юрий Нимченко. Его слова передает РИА Новости.

Российский военнослужащий отметил, что F-16 действительно могут доставить хлопот бойцам Вооруженных сил РФ. Однако это явление будет иметь временный характер.

«В корне изменить ситуацию они не смогут», — подчеркнул Нимченко.

Он обратил внимание, что на первых этапах боевых действий Киев и его зарубежные партнеры пытались запугать Москву реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. Но сейчас российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбивают снаряды, выпущенные при помощи данных комплексов.

«Думаю, точно так же будет и с самолетами», — резюмировал кандидат в сенаторы.

30 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что США намерены ввести ограничения на использование Украиной оружия, которым будут оснащены F-16. По информации издания, Киев сможет бить им по российской территории только «в ответ на атаки с другой стороны границы».

Ранее американские журналисты выяснили, чем оснастят предназначенные для Украины истребители.

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