Кабмин Ливана обсудит удар Израиля по Бейруту

Правительство Ливана обсудит в среду, 31 июля, удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра страны Наджиба Микати в социальной сети X.

«Кабинет министров проведет заседание в 8.30 утра завтра, в среду, 31.07.2024, в Большом Сералье (правительственном дворце. - ред.), для обсуждения чрезвычайных событий», — сообщили в канцелярии ливанского премьера.

Одновременно палестинское радикальное движение ХАМАС выразило поддержку Ливану, шиитскому движение «Хезболла», а также осудило удар израильской армии, который пришелся по местности рядом с больницей.

До этого стало известно, что шесть детей и 11 взрослых получили ранения в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Ливана.

30 июля пресс-служба израильских войск заявила, что Военно-воздушные силы страны атаковали один из районов Бейрута. Как рассказали представители ЦАХАЛ, в этот момент в городе якобы находился один из командиров вооруженных формирований ливанского движения «Хезболла».

Ранее некоторые страны приостановили полеты в Бейрут в целях безопасности.