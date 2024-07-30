Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кабмин Ливана обсудит удар Израиля по Бейруту

Правительство Ливана обсудит в среду удар ЦАХАЛ по Бейруту

Правительство Ливана обсудит в среду, 31 июля, удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра страны Наджиба Микати в социальной сети X.

«Кабинет министров проведет заседание в 8.30 утра завтра, в среду, 31.07.2024, в Большом Сералье (правительственном дворце. - ред.), для обсуждения чрезвычайных событий», — сообщили в канцелярии ливанского премьера.

Одновременно палестинское радикальное движение ХАМАС выразило поддержку Ливану, шиитскому движение «Хезболла», а также осудило удар израильской армии, который пришелся по местности рядом с больницей.

До этого стало известно, что шесть детей и 11 взрослых получили ранения в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Ливана.

30 июля пресс-служба израильских войск заявила, что Военно-воздушные силы страны атаковали один из районов Бейрута. Как рассказали представители ЦАХАЛ, в этот момент в городе якобы находился один из командиров вооруженных формирований ливанского движения «Хезболла».

Ранее некоторые страны приостановили полеты в Бейрут в целях безопасности.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами