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Австрийский полковник оценил эффективность российских бомб ФАБ-3000

Полковник Райснер: российские бомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают позиции ВСУ

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Минобороны России

Российские авиационные бомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают пункты размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом в ходе интервью для немецкого телеканала ZDF заявил полковник австрийских войск Маркус Райснер.

Он подчеркнул, что данная бомба весит 3000 кг. Если подобный снаряд бьет по базе или роте украинских войск, от них просто ничего не остается.

«Затем российские солдаты даже в составе небольшой группы могут взять эту позицию [ВСУ] под свой контроль», — подчеркнул эксперт.

При этом Райснер обратил внимание, что бойцы Вооруженных сил РФ используют на Украине сразу несколько видов авиационных бомб. В том числе речь идет о ФАБ-250, ФАБ-1500 и ФАБ-3000.

30 июля министерство обороны РФ обнародовало видео, на котором запечатлен удар ФАБ-3000 по месту скопления живой силы и техники украинских войск. Цель находилась на территории Харьковской области, уточнили в ведомстве.

На кадрах видно, как российская бомба падает на пункт дислокации ВСУ. Затем в соответствующем здании происходит взрыв, и оно полностью разрушается.

Ранее в РФ заявили, что ФАБ-3000 способна накрыть взрывом территорию площадью с 11 футбольных полей.

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