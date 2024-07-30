Шебекино попало под обстрел

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Шебекино Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате прямого попадания снаряда повреждена крыша частного дома. В двух двухэтажных многоквартирных домах выбиты окна и посечены фасады. Также на текущий момент выявлены повреждения в двух нежилых зданиях и одном легковом автомобиле», — пишет Гладков.

В данный момент, по словам Гладкова, оперативные службы проводят подомовой обход территории.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородский район.

30 июля губернатор сообщил, что в Шебекинском городском округе два мирных жителя получили ранения. В селе Вознесеновка пострадала женщина, которая с баротравмой и ушибом руки сама обратилась в больницу. В Шебекино после прилета снаряда на территорию предприятия мужчина получил закрытую черепно-мозговую и минно-взрывную травмы.

Ранее Гладков рассказал, сколько домов ВСУ повредили в Белгородской области с начала СВО.