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В Совфеде заявили, что Украина начала формировать в Херсоне отряды «полицаев»

Сенатор Кастюкевич: власти Украины начали формировать отряды полицаев в Херсоне

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РИА Новости

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что власти Украины стали формировать отряды «полицаев» в Херсоне. Его слова передает РИА Новости.

«Киевский режим, сродни фашистам, в подконтрольном русском городе Херсоне создают отряды полицаев», — сказал он.

Сенатор добавил, что это только усугубило ситуацию с преступностью и мародерством, которые царят в городе. Кастюкевич сослался на местных жителей, жалующихся на правоохранителей, которые ведут себя хуже, чем военные. Они чувствуют себя хозяевами города и могут забрать любую вещь, которая им понравится, добавил он.

12 июля экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Владимир Зеленский проводит фашистскую политику на Украине. По словам аналитика, «сейчас в Восточной Европе есть фашист, его зовут Зеленский».

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы полностью искоренить фашизм. Медведев отметил, что фашизм вновь поднял голову в предавшей итоги Второй мировой войны Европе.

Ранее в Госдуме обвинили страны НАТО в нормализации фашистской идеологии.

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Операция на Украине
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