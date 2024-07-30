Росгвардейцы нашли крупный схрон боеприпасов ВСУ

В Запорожской и Херсонской областях сотрудники Росгвардии нашли тайники с гранатами и несколькими тысячами патронов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что благодаря информации, полученной от военных контрразведчиков, саперы обнаружили более чем 100 гранат, 400 патронов различного калибра, более 23 килограммов тротила, порядка 60 выстрелов к гранатометам и снарядов артиллерийских орудий, а также более 40 противотанковых мин и выстрелов к зенитным установкам.

Чаще всего они были спрятаны в лесополосах, труднопроходимых местах, разрушенных и неиспользуемых зданиях.

В Росгвардии заявили, что эти боеприпасы могли быть использованы для терактов и диверсий. Большую их часть уничтожили, а некоторые передали силовикам для проведения проверок.

В июне Росгвардия нашла в Мариуполе схрон боеприпасов Азова (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Снаряды лежали в жилом Левобережном районе Мариуполя, часть из них была повреждена.

В конце мая специальные службы Донецкой народной республики (ДНР) обнаружили крупный схрон с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовском районе.

До этого сообщалось, что бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» обнаружили во взятой под контроль Авдеевке схрон ВСУ с иностранным оружием.

Ранее в Херсонской области в подвале заброшенного дома нашли схрон с тротиловыми шашками.