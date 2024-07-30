В Израиле участники протеста ворвались на военные базы

В Израиле протестующие в связи с арестом военнослужащих, подозреваемых в жестоком обращении с палестинским заключенным, ворвались на военные базы Сде-Тейман и Бейт-Лид. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что массовые протесты были спровоцированы правыми членами коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а некоторые из членов кнессета (парламент) от партии «Ликуд» вместе с другими протестующими проникли на военные базы.

Премьер Нетаньяху, а также командующий ЦАХАЛ Герци Халеви, глава минобороны Йоав Галлант и президент Ицхак Герцог подвергли критике беспорядки, назвав их противозаконными и граничащими с анархией, и призвали израильтян к спокойствию. Халеви лично прибыл на базу Бейт-Лид, где оценил обстановку.

Протестующих разогнали, сообщений об арестах или раненых не было.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее глава минобороны Израиля провел телефонный разговор с шефом Пентагона.