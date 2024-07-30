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Глава Белгородской области рассказал, сколько домов ВСУ повредили с начала СВО

Гладков: ВСУ с начала СВО повредили более 30 тыс. домов в Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции повредили более 30 тысяч домов и квартир. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в регионе уже восстановили более 24 тыс. домовладений и квартир. Он отметил, что за минувшую ночь специалисты восстановили 736 домов и квартир. Глава области поблагодарил специалистов, которые участвуют в восстановлении жилья.

До этого Гладков раскритиковал власти Белгорода за «безобразно» низкие темпы восстановительных работ после прилетов. По его данным, из запланированных 683 помещений восстановлены полностью были лишь 264 объекта.

По словам заместителя главы администрации Белгорода Василия Голикова, за срыв планов восстановительных работ ответственны «ряд организаций», у которых не хватало собственных оборотных средств для их реализации.

Ранее Гладков рассказал, сколько денег потребуется на ремонт инфраструктуры Белгородской области.

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