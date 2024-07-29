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Рогозин призвал освободить вагнеровцев из плена «басмачей»

Рогозин призвал освободить вагнеровцев из плена «басмачей» в Мали

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Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил в своем Telegram-канале, что необходимо вернуть в РФ тела погибших и освободить пленных бойцов ЧВК «Вагнер» после столкновения с туарегами в Мали.

«Надо сделать все возможное, чтоб вызволить наших живых парней из плена у этих басмачей и забрать тела погибших героев-вагнеровцев», — написал он.

Рогозин отметил, что надо «всех парней с честью похоронить».

«Живых — вернуть на Родину и принять как героев», — добавил сенатор.

28 июля колонна бойцов ЧВК «Вагнер» и правительственных войск Мали попала в засаду повстанцев-туарегов, несколько человек были взяты в плен. Туареги заявили, что разгромили всю колонну и повредили вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль. 29 июля группа «Вагнер» выпустила заявление по ситуации. Также сообщалось, что всех бойцов ЧВК «Вагнер», которых взяли в плен повстанцы-туареги в ходе разгрома их колонны в Мали, выкупили. ГУР Украины заявило о помощи туарегам в атаке на ЧВК «Вагнер» в Мали.

Ранее журналистка рассказала подробности о гибели колонны ЧВК «Вагнер» в Мали.

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