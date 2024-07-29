Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число безвозвратных потерь ВСУ с начала СВО

Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ в ходе СВО превысили 700 тысяч человек

close
100%
Телеграм-канал «РИА Новости»

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО) превысили 700 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«600 тысяч было еще в начале этого года», — заявил он. По его словам, безвозвратные потери ВСУ уже могут превышать 700 тысяч.

Накануне Алаудинов заявил, что благодаря хорошему продвижению российских войск на Донецком направлении в скором времени можно будет констатировать полное освобождение Донецкой народной республики (ДНР).

28 июля военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Валерий Костюченко заявил, что бригада при попытке контрнаступления на Запорожском направлении летом 2023 года потеряла половину личного состава.

Ранее в Германии признали, что ВСУ постепенно отступают.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами