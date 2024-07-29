Названо число безвозвратных потерь ВСУ с начала СВО

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО) превысили 700 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«600 тысяч было еще в начале этого года», — заявил он. По его словам, безвозвратные потери ВСУ уже могут превышать 700 тысяч.

Накануне Алаудинов заявил, что благодаря хорошему продвижению российских войск на Донецком направлении в скором времени можно будет констатировать полное освобождение Донецкой народной республики (ДНР).

28 июля военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Валерий Костюченко заявил, что бригада при попытке контрнаступления на Запорожском направлении летом 2023 года потеряла половину личного состава.

Ранее в Германии признали, что ВСУ постепенно отступают.