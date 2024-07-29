Глава минобороны Израиля провел телефонный разговор с шефом Пентагона

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках разговора Галант заявил, что Израиль заставит шиитское движение «Хезболла» понести ответственность за удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.

Министр подчеркнул решимость израильских оборонных структур восстановить безопасность на северных границах Израиля, а также взыскать с движения «высокую цену».

До этого беспилотные летательные аппараты (БПЛА) израильских ВВС атаковали во второй половине дня два района на юге Ливана, где базируются отряды шиитского движения «Хезболла».

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху гарантировал жесткий ответ страны на удар «Хезболла» по 12 детям с территории Ливана, добавив, что ливанское движение заплатит за это «самую высокую цену», какую они еще не испытывали. «Хезболла» опровергла свою причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.

Ранее в Израиле заявили об отсутствии планов полномасштабной войны с Ливаном.