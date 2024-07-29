Беспилотники уничтожили над Белгородской областью

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что атаки с применением БПЛА самолетного типа были пресечены в промежутке с 18:30 до 19:00 мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские дроны атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области.

По его словам, одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал поселок Красная Яруга в Краснояружском районе. Здесь под удар попал инфраструктурный объект, на территории которого были повреждены навес и один легковой автомобиль.

В ночь на 29 июля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над территорией страны.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили и сбили украинский дрон, который при падении повредил объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод Острогожского района Воронежской области. Возникший пожар был оперативно ликвидирован.

Ранее на Украине заявили, что запускают дроны в Россию с секретных баз.