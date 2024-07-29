Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беспилотники уничтожили над Белгородской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили 2 БПЛА над Белгородской областью

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что атаки с применением БПЛА самолетного типа были пресечены в промежутке с 18:30 до 19:00 мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские дроны атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области.

По его словам, одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал поселок Красная Яруга в Краснояружском районе. Здесь под удар попал инфраструктурный объект, на территории которого были повреждены навес и один легковой автомобиль.

В ночь на 29 июля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над территорией страны.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили и сбили украинский дрон, который при падении повредил объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод Острогожского района Воронежской области. Возникший пожар был оперативно ликвидирован.

Ранее на Украине заявили, что запускают дроны в Россию с секретных баз.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами