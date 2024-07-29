В Ливане сообщили об ударе Израиля по базам «Хезболлы»

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) израильских ВВС атаковали во второй половине дня два района на юге Ливана, где базируются отряды шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает ливанское издание Elnashra.

В публикации отмечается, что израильский дрон нанес удар по автомобилю милиции в поселке Кунин. Другой дрон атаковал тыловую базу «Хезболлы» в городе Кфар-Руммана в центральном округе Набатия. На место прибыли пожарные команды и отряды спасателей.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху гарантировал жесткий ответ страны на удар «Хезболла» по 12 детям с территории Ливана, добавив, что ливанское движение заплатит за это «самую высокую цену», какую они еще не испытывали. «Хезболла» опровергла свою причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.

До 1967 года Голанские высоты были частью сирийской провинции Эль-Кунейтра, где проживала в основном арабская этноконфессиональная группа друзов. В ходе Шестидневной войны 1967 года и четвертой арабо-израильской войны 1973 года Израиль захватил две трети этой стратегически важной территории. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке провозгласил суверенитет над регионом, но это решение не было признано Советом Безопасности ООН.

Ранее в Израиле заявили об отсутствии планов полномасштабной войны с Ливаном.