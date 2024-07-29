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В Ливане сообщили об ударе Израиля по базам «Хезболлы»

Израильские БПЛА нанесли удары по двум базам «Хезболлы» на юге Ливана

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Shutterstock

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) израильских ВВС атаковали во  второй половине дня два района на  юге Ливана, где базируются отряды шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает ливанское издание Elnashra.

В публикации отмечается, что израильский дрон нанес удар по автомобилю милиции в поселке Кунин. Другой дрон атаковал тыловую базу «Хезболлы» в городе Кфар-Руммана в  центральном округе Набатия. На место прибыли пожарные команды и  отряды спасателей.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху гарантировал жесткий ответ страны на удар «Хезболла» по 12 детям с территории Ливана, добавив, что ливанское движение заплатит за это «самую высокую цену», какую они еще не испытывали. «Хезболла» опровергла свою причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.

До 1967 года Голанские высоты были частью сирийской провинции Эль-Кунейтра, где проживала в основном арабская этноконфессиональная группа друзов. В ходе Шестидневной войны 1967 года и четвертой арабо-израильской войны 1973 года Израиль захватил две трети этой стратегически важной территории. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке провозгласил суверенитет над регионом, но это решение не было признано Советом Безопасности ООН.

Ранее в Израиле заявили об отсутствии планов полномасштабной войны с Ливаном.

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